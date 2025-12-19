¡ÖGREEN OCEAN¡×¤ÏÅì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¢DeNA¡¢Åìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡±ÇÁü¸¦µæ²Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀì¹¶´ë²è³«È¯¸¦µæ¼¼¤Î3¼Ô¤Ë¤è¤ê¡¢º£Ç¯10·î27Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥º¥ì¡¼¥Ù¥ë¡£¤½¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢Åìµþéº½ÑÂç³Ø½Ð¿È¤ÇÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óóÕÌÀ´ü¤«¤é³èÌö¤·¤¿¾®ÅÄÉôÍÓ°ì»á¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ø¤É¤¦¤Ö¤ÄÊõÅç¡Ù¡Ê1971Ç¯¡¿Åì±ÇÆ°²è ¢¨¸½¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ç¡¢³¤¤Î¿§¤ò´º¤¨¤ÆÀÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Á¯¤ä¤«¤ÊÎÐ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÃåÁÛ¡¢Ì¿Ì¾¤µ¤ì¤¿