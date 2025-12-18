佐賀関大規模火災について、大分市の足立市長は被災者の仮住まい先にめどが立ったとして、12月26日に避難所を閉鎖する方針を明らかにしました。 【写真を見る】佐賀関大規模火災の避難所、26日に閉鎖へコミュニティ維持へ復興住宅建設の方針大分市 （大分市・足立信也市長）「基本的に今のスケジュール感からいっても、26日あたりで避難所は、公民館の避難所は閉鎖する予定にしたいと思っています」 大分市の足立市長