長らく続いた「量子ビット数」を競うサーカスは終わった。2025年、量子コンピューティングの世界は、ノイズにまみれた「NISQ」の時代に別れを告げ、真の誤り耐性（FTQC）への冷徹なエンジニアリングへと舵を切った。グーグルの「Willow」が示した損益分岐点の突破、水面下で激化する「コード・ウォー」。いま、ニュースのヘッドラインの裏側で起きている、人類史上最も複雑な機械の「静かなる革命」を読み解く。