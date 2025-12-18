12月18日の未明、徳島市で住宅を全焼する火事がありました。焼け跡から男性1人の遺体が見つかり、警察が身元の確認を急いでいます。（記者）「家の中からオレンジ色の炎が確認できます」火事があったのは、徳島市南佐古四番町の住宅です。警察と消防によりますと、18日の午前3時過ぎ、新聞配達員の男性から「建物が燃えている」と119番通報がありました。消防車14台が出動し、火は約4時間半後に消し止められましたが、この火事で木