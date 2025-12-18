かっぱ寿司は、12月22日より、「かっぱの挑戦 歳末感謝祭」ファイナルとして、平日限定で「玉ねぎと油揚げの味噌汁」と「京わらび餅」を90円で提供する。また、「香ばし炙りおにぎり」、「かけうどん」も、引き続き90円で提供する。かっぱの挑戦 歳末感謝祭12月22日から12月26日まで、かっぱ寿司では平日限定「歳末感謝祭」を開催する。今回注目の「玉ねぎと油揚げの味噌汁」は、玉ねぎの甘みと油揚げの旨みが溶け込んだ、心温まる