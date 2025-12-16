12月28日に開幕する全国高校サッカー選手権に向け、大分県代表として2年連続出場する大分鶴崎高校がOBS本社で活躍を誓いました。 【写真を見る】全国高校サッカー2年連続出場・大分鶴崎、「今年の目標は全国で1勝」26年ぶり初戦突破へ決意表明 OBS本社を訪れたのは、大分鶴崎高校サッカー部の選手ら21人です。 大分鶴崎は大分市で11月16日に行われた県予選の決勝で、大分に2対1で勝利。2年連続8回目の全国高