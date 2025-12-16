年末年始、帰省などで高速道路の利用者が増えるのを前に12月16日、徳島市の料金所で強盗を想定した防犯訓練が行われました。徳島自動車道の徳島料金所で行われた訓練には、ネクスコ西日本や警察などから約30人が参加しました。「全員動くなよ！金出せ、金持ってこい」訓練は、ナイフを持った強盗が事務所に侵入、スタッフを人質にとり、現金を奪って逃走したとの想定で行われました。このあとスタッフらは、通報を受けて駆け付けた