年賀状の受け付けが15日から全国一斉に始まり、大分市の郵便局では園児が参加して記念イベントが開かれました。 【写真を見る】「じいじとばあばに」年賀状の受け付け始まる園児が投函、郵便局で記念イベント大分 大分市の大分中央郵便局で開催された記念イベントには、千代町幼稚園の園児33人が参加しました。園児たちはクリスマスソングの演奏や正月の歌を披露したあと、さっそく祖父母らに宛てた年賀状をポストに投函しま