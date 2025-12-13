ÆüËÜÍ¹ÊØÅì³¤»Ù¼Ò¤ÏÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë12·î3Æü¤«¤é4Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÅêÈ¡¤µ¤ì¤¿Í¹ÊØÊª245ÄÌ¤ò°ì»þÅª¤ËÊ¶¼º¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¹ÊØÊª¤ÏÌ¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤Î¿¢¤¨¹þ¤ß¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÍ¹ÊØÅì³¤»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î5Æü°Ê¹ß¡¢Í¹ÊØÊª¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Áê¼¡¤®¡¢Ê¶¼º¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ë°ä¼ºÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢12Æü¤Ë·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢ÃæÂ¼¶è¤ÎÌ¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤Î¿¢¤¨¹þ¤ß¤ÇÍ¹ÊØ²ó¼ýÍÑ¤ÎÂÞ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢