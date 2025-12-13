´¨¤¤Æü¤¬Áý¤¨¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤ÎÅþÍè¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¾åÈ¾¿È¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Áý¤¨¤Æ¤­¤Æ¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£2025Ç¯Åß¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿Æ°¤­¤Î¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥Þ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡¢¼ó¸µ¤¬¤¹¤Ã¤­¤ê¸«¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÈþÍÆ»Õ¤ÎÄÅÅÄ·Ã¤µ¤ó¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÈÈ±¤ÎÄ¹¤µÊÌ