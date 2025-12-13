2025Åß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¡¡¥·¥ç¡¼¥È¡¦¥Ü¥Ö¡¦¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¡¦¥í¥ó¥°¡ÈÄ¹¤µÊÌ¡É¤ËÈþÍÆ»Õ¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡¡´¨¤¤Æü¤¬Áý¤¨¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÅß¤ÎÅþÍè¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¾åÈ¾¿È¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£2025Ç¯Åß¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿Æ°¤¤Î¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥Þ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡¢¼ó¸µ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÈþÍÆ»Õ¤ÎÄÅÅÄ·Ã¤µ¤ó¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÈÈ±¤ÎÄ¹¤µÊÌ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÅß¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤¨¤Ã¡©¡Û2025Åß¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¤ò¼Ì¿¿¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡¡¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢º£¤Ã¤Ý¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡ª
¤¢¤¨¤ÆÈ±¤Ë¤âÆ°¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¡Èº£Ç¯Î®¡É
Q. 2025Ç¯Åß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ø¥¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÄÅÅÄ¤µ¤ó¡Öº£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ë´¬¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥Þ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤É¤ÎÆ°¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÃÇÁ³¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£Åß¤Ï²Æ¤è¤ê¤âÍÎÉþ¤¬¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢¥Ü¥¦¥¿¥¤¤ä¥ª¡¼¥Ð¡¼¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ü¥¢¥Ù¥¹¥È¡¢¥Ð¡¼¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¾åÈ¾¿È¤ä¼ó¼þ¤ê¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½Ð¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¤¢¤¨¤ÆÈ±¤Ë¤âÆ°¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÉâÍ·´¶¤ò½Ð¤¹¤È¡Èº£¤Ã¤Ý¤¤¡É¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ó¤â¤È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Éþ¤ä¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤ÊÉþ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ë¤¿¤á¡¢¼ó¤Î¶á¤¯¤ÎÈ±¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÀäÂÐÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¥·¥ç¡¼¥È¤ä¥Ü¥Ö¤Ê¤É¤ÎÃ»¤¤¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼ó¤¬¸«¤¨¤ëÄ¹¤µ¤Þ¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢½©Åß¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
È±¤ÎÄ¹¤µÊÌ¤Ë¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢
¡¡¥Ñ¡¼¥Þ¤ò¤«¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÊÆ°¤¤Î¤¢¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Î¥¯¥»ÌÓ¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥Õ¤Ê¼Á´¶¤Î¥Ñ¡¼¥Þ¤Ê¤é¡¢½Å¤¿¤á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÈ´¤±´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¥ª¥·¥ã¥ì¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼ó¤¬½Ð¤ë¤¯¤é¤¤Ã»¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥Ü¥Ö¡Á¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ñ¡¼¥Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¯¤á¤Î¥¦¥§¡¼¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤âº£Ç¯¤ÎÅß¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¡£¥Ü¥Ö¤Ê¤é¼ó¤¬½Ð¤ëÄ¹¤µ¤¬±Ç¤¨¤Þ¤¹¡£¸ª¡Áº¿¹ü¤Ë¤«¤«¤ë¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤Ï¡¢ÌÓÀè¤¬½Å¤á¤Î¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤·¤¿¥«¡¼¥ë¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤¹¡£
¢¡¥í¥ó¥°¥Ø¥¢
¥À¥¦¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤é¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë´¬¤¤¤ÆÆ°¤¤ò½Ð¤¹¤È¥ª¥·¥ã¥ì¡£ÌÓÀè¤Ë¥ì¥¤¥ä¡¼¤òÆþ¤ì¤ÆÆ°¤¤ò½Ð¤¹¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¾åÈ¾¿È¤¬½Å¤á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â±Ç¤¨¤Þ¤¹¡£¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤ä¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¶Þ¤Ê¤É¡¢¼ó¤â¤È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÍÎÉþ¤Î»þ¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡¡Åß¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¸°¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿Æ°¤¤Î¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥Þ¤ä¡¢¼ó¸µ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¡¢½Å¤¿¤á¤ÎÅßÉþ¤Ë¤âÈ´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£È±¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢Åß¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª