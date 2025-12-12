広島のサポーターたち【写真：松尾/アフロスポーツ】THE ANSWER

日本サポの「粋な行動」に感銘…中国が唸ったサッカー日中戦後の善行

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ACLで10日、サンフレッチェ広島が上海申花足球倶楽部を1-0で下した
  • 試合後に日本ファンが上海申花の32歳の誕生日を祝ったと中国メディアが報道
  • 現地の中国人ファンからも「政治とは無関係だ」などの声があがった
