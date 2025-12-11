徳島に関係のある武士たちの歴史を知ることができる企画展が、徳島市の徳島城博物館で開かれています。この企画展は、武士が治めていた時代を知り、徳島の歴史を身近なものに感じてもらおうと、徳島城博物館が開きました。会場には、徳島藩主だった蜂須賀家や、家臣などに関する資料58点が展示されています。これは、徳川家康から徳島藩の藩士7人に送られた感状です。1614年の大坂冬の陣に出陣し、功績を上げた藩士たちを家康が褒