【モデルプレス＝2025/12/11】SUPER EIGHTの横山裕が、12月11日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（23時〜23時30分）に出演。結婚について赤裸々に語る。【写真】SUPER EIGHT横山裕、“元ジュニア”と再会◆横山裕「トークィーンズ」出演本番組は、指原莉乃やいとうあさこら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一同に集結。バラエティー最強女子軍団である“トークィーンズ”を結成し、ゲスト