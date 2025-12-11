グラビアアイドル西野夢菜（24）が10日、自身のインスタグラムを更新。バニーガール姿を投稿した。西野は「抱きしめて#バニーガール」とコメントし、網ニーハイソックス着用のバニーガールコスプレを披露した。西野はコスチュームから、Fカップ92センチの美谷間をチラリと見せている。西野はテレビ朝日系「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜午前9時半）第9話で客役を演じた。