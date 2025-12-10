情報発信・交流拠点施設「ターンテーブル」とは、どういった施設なのか、まとめました。ターンテーブルは2018年2月、東京・渋谷にオープンしました。県が5階建てのビルを借り、約2億3000万円かけて改装しました。目的は、徳島県の情報発信と交流拠点としての活用です。全国初の泊まれるアンテナショップとして物販機能や宿泊施設、レストランを兼ね備えていて、県産食材などをPRする場となっていま