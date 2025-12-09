Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社は5Kの超高解像度録画と7200万画素の静止画撮影に対応した最新コンパクトデジタルカメラを発売する。本製品は、ポスターサイズへのプリントにも対応できる高精細な画質と、鮮明な映像表現を求めるユーザーに向けたハイパフォーマンスモデルだ。■ 圧倒的高画質 - 5K録画 × 7200万画素静止画最新の高感度CMOSセンサーを搭載し、低照度環境でもノイズを抑えたクリアな撮影が可能だ。5K動画撮影では細