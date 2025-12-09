2026年度の「NPBガールズトーナメント」は滋賀で開催全日本軟式野球連盟（全軟連）は8日、来年度に開催される連盟主催の各種大会の日程案を発表した。今年度から開催地が持ち回りとなっている“小学生の甲子園”「高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会マクドナルド・トーナメント」は8月7日〜13日の日程で、愛媛・松山市を中心に実施される。マクドナルド・トーナメントは昨年まで東京開催が続いていたが、今年から全国9地区で