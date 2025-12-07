愛知県日進市の公園で男子中学生3人に暴行を加え、現金およそ2万1000円を奪ったとして中学生2人が逮捕されました。 【写真を見る】強盗容疑で男子中学生2人逮捕 面識ない別の中学生らに｢何見てんだ｣と因縁つけ…公園で暴行し現金2万1000円を奪った疑い 愛知・日進市 逮捕されたのは、名古屋市緑区と天白区に住む中学生で14歳の少年2人です。 警察によりますと、少年らは6日午後7時半頃、日進市内の公園で、男子中学生3人に首を