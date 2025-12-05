¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¤òÅ¸³«¤¹¤ëNEXER¡ÊÅìµþÅÔË­Åç¶è¡Ë¤¬¡¢·ëº§»ØÎØ¤Èº§Ìó»ØÎØ¤ÎÀìÌçÅ¹¡ÖDIAMOND DOT LAB¡×¤È¶¦Æ±¤ÇÄ´ºº¤·¤¿¡Öº£Ç¯·ëº§¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤ò¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡Ö°Õ³°¤Ê¿Í¡×¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡©TOP10¤òÁ´Éô¸«¤ë¡ªÄ´ºº¤Ï11·î6Æü¤«¤éÆ±·î14Æü¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·×1000¿Í¤«¤éÍ­¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3°Ì¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº