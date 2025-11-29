アカデミー賞にキャスティング賞が新設され、改めて注目される「キャスティング・ディレクター」。歴史的に女性が就くことが多く、数々の名ディレクターを生み出しながらもこれまで影の存在だったその役割について、ケリング「ウーマン・イン・モーション」トークの舞台裏で豪華な対話が実現した。