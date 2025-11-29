【SVリーグ】日本製鉄堺ブレイザーズ 0ー3 大阪ブルテオン（11月22日・男子第5節）【映像】イケオジ監督が試合後に豹変…実際の様子勝利後の指揮官の振る舞いが話題だ。男子バレーで、チームがストレート勝ちを収めると、ヘッドコーチが突如、選手と“超攻撃的な”ハイタッチをかわしたのだ。世界各国の代表チームを指揮してきた名将であり、今季から就任して“イケオジ”としても人気を博すフィンランド人新監督の意外すぎる一