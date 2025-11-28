日本ハムがヤクルトを戦力外となった西川遥輝外野手（33）を獲得することが27日、分かった。21年以来5年ぶりの古巣復帰となり、近日中にも正式発表される。21年オフに「ノンテンダー」として自由契約となり、楽天、ヤクルトと渡り歩き、4度の盗塁王を誇る経験豊富な快足外野手。国内FA権を行使して、巨人へ移籍した松本剛の穴を埋める活躍に期待がかかる。球界に衝撃が走った退団から4年――。楽天、ヤクルトと渡り歩いた西川