サンワサプライ株式会社は、パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長できるUSB2.0エクステンダー「USB-EXSET6」を発売した。カテゴリ6A/6/5/5eLANケーブル1本で接続し、4ポートハブにより最大4台のUSBデバイスを離れた場所で利用できます。倉庫、監視システム、会議室などでの使用に最適だ。■LANケーブル1本で4台のUSB機器を50m延長パソコンとUSB機器間をカテゴリ6A/6/5e/5のLANケーブルで最大50mまで延長できる。工場や倉庫内、大