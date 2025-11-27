その年を象徴する料理や、食材のトレンドを選出する今年の「食トレンド大賞」が発表されました。【画像を見る】モチプチ食感の「サゴ」って何？そして、来年に流行の兆しがあると予測された「サゴ」。みなさんご存じですか？来年は「サゴる」が流行？モチプチ食感の粒々スイーツ山本匠晃キャスター:「食トレンド大賞2025」で、大賞は「ワンプレートせいろ」、2位が「麻辣湯」、3位が「かさまし料理」でした。2026年の食トレンド予