巨人の山瀬慎之助捕手（24）が27日、都内の球団事務所で契約更改に臨み320万アップの1000万円でサイン。一度は保留にしたが「2回目なので前回話した気持ちと、試合に出たい気持ちを伝えて、その期待値も評価していただいた」と話した。6年目の今季は2軍で100試合に出場して打率・302をマーク。しかし1軍では1試合の出場に終わっていた。契約を一度保留したことも明かし「僕がけっこう話しして、少し折り合い付かなかった形で