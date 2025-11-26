25日、有志国連合の会合後に記者会見するフランスのマクロン大統領（中央）＝パリ（ロイター＝共同）【パリ共同】欧州を中心とするウクライナ支援の有志国連合は25日、オンライン首脳会合を開いた。ルビオ米国務長官も参加。停戦後にウクライナへの部隊派遣などが検討されている「安全の保証」を巡り、米国と連携を加速させることで合意した。フランスのマクロン大統領は会合後「英仏が主導し、海上で重要な役割を担うトルコと緊