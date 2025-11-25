誰が、上演時間2時間55分の歌舞伎を題材にした映画が、邦画実写映画で歴代興行収入トップになると予想しただろうか。【画像】歌舞伎役者が「あれは僕らにはできない」と絶賛した演技は…『国宝』は歌舞伎界に何をもたらしたのか？（公式Xより）吉沢亮、横浜流星が出演する『国宝』。11月24日までの公開172日間で、観客動員1230万人を超え、興行収入は173.7億円に到達。ついに、これまで邦画実写の興収ランキングトップだった