「じゃあつく」ヒットの理由秋ドラマが終盤入りした。プライム帯（午後7〜同11時）に16作品あるが、人気にはかなり差が付いた。各作品の明暗を分けたものはなにか。理由の1つは「間口」の広さだ（視聴率は特に断りのない限り11月第2週の10〜16日、ビデオリサーチ調べ、関東地区）【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】竹内涼真の「キムタク愛」がスゴい“喜びダダもれ”な2ショット秋ドラマで最大