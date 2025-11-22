新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、テレビ朝日にて放送中の『RECTRUCK』を#１から最新話の#５まで見逃し配信中。『RECTRUCK』は、１人のラッパーとそのラッパーがコラボを希望したアーティストが音楽のジャンルを超えて共に２人で旅をする番組。キャンピングカーの車内でレコーディングができる移動型スタジオ“RECTRUCK”で旅をしながら楽曲を制作し、２人で決めたセットリストとコラボ楽曲を引っ提げたミニライブを開催