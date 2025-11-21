韓国から金塊を密輸した疑いで男2人が逮捕されました。これまでに日本と韓国を200回以上も往復し、1トンもの金塊を密輸したとみられています。桜井純容疑者と館野仁容疑者は、韓国から金塊を密輸し、羽田空港の税関で消費税の支払いを免れようとした疑いなどがもたれています館野容疑者が、空港に置き忘れたポーチが落とし物として届けられ、中に金塊が入っていたことから事件が発覚しました。2人は1年半の間で日本と韓国を200回以