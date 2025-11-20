21日にも閣議決定される予定の、政府の総合経済対策の規模がおよそ21兆3000億円になる見通しであることが日本テレビの取材で分かりました。複数の関係者によりますと、内訳は、電気・ガスやコメ券など生活の安全保障・物価高への対応におよそ11兆7000億円。危機管理投資・成長投資による強い経済の実現におよそ7兆2000億円。防衛力と外交力の強化におよそ1兆7000億円。また、今後の備えとして予備費におよそ7000億円です。これらを