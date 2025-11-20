俳優・アーティストののんが18日、オフィシャルブログを更新。自身が主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』の撮影現場で見せた“豪快キックショット”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。 『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士・彰一（中村獅童）に人生を奪われた主人公・国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能とまっすぐに突き進む意志の強さで自らの人生を取り戻していくヒ