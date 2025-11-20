のん、ロングスカートで豪快キックショット公開
俳優・アーティストののんが18日、オフィシャルブログを更新。自身が主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』の撮影現場で見せた“豪快キックショット”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士・彰一（中村獅童）に人生を奪われた主人公・国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能とまっすぐに突き進む意志の強さで自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描いている。
この日、のんは『高く』と題してブログを更新。「どういうつもりの写真かは謎です」と前置きしつつ、「対局に向けて、暴れる飛鳥。なのかな？」と黒のトップスに 黒のロングスカートを合わせたブラックコーデで大きく足を蹴り上げる豪快なオフショットを公開した。
そのほか、優雅にバレエのようなポーズを決める姿や満面の笑みでカメラを見つめる姿など、のんの明るく自然体な雰囲気が伝わってくるオフショットも公開している。
この投稿にファンから「将棋戦というより格闘技!!」、「バレエの効果か、足が伸びやかに上がってますね」、「カッコイイ」、「飛鳥とのギャップにホッとします！」、「ワイルドとエレガントと笑顔と」、「美しい！」、「体幹いいね」、「おてんばで可愛い♪♪」、「のんちゃん最高すぎる…！！」、「バレリーナのんちゃんキレイ」などの声が寄せられている。
