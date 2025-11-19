19日午後6時半ごろ、豊後水道の海上でオレンジフェリーの「おれんじ四国」と外国船籍の貨物船が衝突する事故がありました。 大分海上保安部によりますと、フェリーには乗客３２人、乗組員１１人が乗っていましたが、けが人はいないということです。 また、貨物船「ルビナ」(４万４６１８トン)には２０人が乗っていましたが、いずれもけが人はいません。 大分海上保安部が事故の原因を調べています。