¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ñー¥½¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡£¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÃÏÊý¤ÎÃæ·øÂç³Ø¤ÇÀ®ÀÓ¤ÏºÇÄã¥ì¥Ù¥ë¡¢Î±³Ø·Ð¸³¤Ê¤·¡¢»ñ³Ê¤Ï¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤Î¤ß¨¡¨¡¡¢13Ç¯Á°¡¢¤½¤ó¤Ê¡ÖÉáÄÌ¤¹¤®¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×¤ÎÂç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Æ£°æÃÒÌé¤µ¤ó¡£ ¤½¤ì¤Ç¤â¡È½¢³è¡É¤ò¹¶Î¬¤·¡¢22¼Ò¤«¤éÆâÄê¤ò³ÍÆÀ¡£¿·Â´¤ÇºÎÍÑÇÜÎ¨300ÇÜÄ¶¤¨¤ÎÂç¼ê¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤Ë½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¸åÆÈÎ©¤·¡¢½¢³è¥Ö