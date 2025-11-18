新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『『SPY×FAMILY』オペレーション〈アベマ〉「バスジャック編」クライマックス直前特番』を11月22日（土）夜８時より独占無料放送。また、合わせて同日よりTVアニメ全話を無料一挙放送する『SPY×FAMILY』公式無料チャンネルを再開設することを発表した。『SPY×FAMILY』は「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載中の遠藤達哉による大人気漫画を原作としたアニメ作品で、凄腕スパ