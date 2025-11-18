¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙÆÃÊÌÈÖÁÈ¤òABEMA¤ÇÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ò¥¢¥Ù¥Þ¡Ó¡Ö¥Ð¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¯ÊÔ¡×¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ä¾Á°ÆÃÈÖ¡Ù¤ò11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë£¸»þ¤è¤êÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¡£¤Þ¤¿¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±Æü¤è¤êTV¥¢¥Ë¥áÁ´ÏÃ¤òÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤¹¤ë¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¸ø¼°ÌµÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òºÆ³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Ï¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î±óÆ£Ã£ºÈ¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¡¢À¨ÏÓ¥¹¥Ñ¥¤¤Î¡Ò²«ºª(¤¿¤½¤¬¤ì)¡Ó¤¬¶ËÈëÇ¤Ì³¤Î¤¿¤áÀº¿À²Ê°å¥í¥¤¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÊ±¤·¡¢Â¾¿Í¤Î¿´¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¡¦¥¢¡¼¥Ë¥ã¡¢»¦¤·²°¤Î¥è¥ë¤È¡È²¾½é¤á¤Î²ÈÂ²¡É¤È¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡£2022Ç¯£´·î¤È2023Ç¯10·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È2023Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡Ø·à¾ìÈÇ SPY¡ßFAMILY CODE: White¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô444Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ63.2²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£2025Ç¯10·î¤«¤é¤ÏTV¥¢¥Ë¥áSeason£³¤ÎÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤·¡¢ÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ò¥¢¥Ù¥Þ¡Ó¡Ö¥Ð¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¯ÊÔ¡×¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹Ä¾Á°ÆÃÈÖ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¼ïùõÆØÈþ(¥¢¡¼¥Ë¥ã¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò)¡¢Æ£¸¶²Æ³¤(¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥Ç¥º¥â¥ó¥ÉÌò)¡¢²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤(¥Ù¥Ã¥¡¼¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ëÌò)¡¢º´Æ£¤Ï¤Ê(¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥Þ¥óÌò) ¡¢²¬Â¼ÌÀ¹á(¥æ¡¼¥¤¥ó¡¦¥¨¥Ã¥¸¥Ð¡¼¥°Ìò)¤é¥¤¡¼¥Ç¥ó¹»£±Ç¯£³ÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£¤¤¤è¤¤¤è·Þ¤¨¤ë¡Ö¥Ð¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¯ÊÔ¡×¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¥¤¡¼¥Ç¥ó¹»À¸ÅÌ¤Î³èÌö¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥Ð¥¹¥¸¥ã¥Ã¥¯ÊÔ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´ë²è¤Ë¤âÄ©Àï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍ½ÁÛ¤·ÉÁ¤²¼¤í¤¹¹±Îã´ë²è¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÉÊÉ¾²ñ¡×¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢½Ð±é¥¥ã¥¹¥È£µÌ¾¤¬²ÃÆ£¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈÅÁ¸À¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿ÆÃÈÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î£´Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¸ø¼°ÌµÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆ³«Àß¡£Season£±¤«¤éSeason£³ºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇÁ´ÏÃ¤ò½ç¼¡ÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason£³¤Ï¡¢¡ÖABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍËÆüÌë11»þ30Ê¬¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷Ãæ¡£Season£³¤ÎÊüÁ÷´ü´ÖÃæ¤Ï¤º¤Ã¤ÈSeason£±¤«¤éSeason£³ºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇÁ´ÏÃ¤òÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
(C)±óÆ£Ã£ºÈ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦SPY¡ßFAMILYÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¤Ï¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î±óÆ£Ã£ºÈ¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Ç¡¢À¨ÏÓ¥¹¥Ñ¥¤¤Î¡Ò²«ºª(¤¿¤½¤¬¤ì)¡Ó¤¬¶ËÈëÇ¤Ì³¤Î¤¿¤áÀº¿À²Ê°å¥í¥¤¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥¸¥ã¡¼¤ËÊ±¤·¡¢Â¾¿Í¤Î¿´¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄ¶Ç½ÎÏ¼Ô¡¦¥¢¡¼¥Ë¥ã¡¢»¦¤·²°¤Î¥è¥ë¤È¡È²¾½é¤á¤Î²ÈÂ²¡É¤È¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¥¹¥Ñ¥¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡£2022Ç¯£´·î¤È2023Ç¯10·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È2023Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡Ø·à¾ìÈÇ SPY¡ßFAMILY CODE: White¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô444Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ63.2²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£2025Ç¯10·î¤«¤é¤ÏTV¥¢¥Ë¥áSeason£³¤ÎÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤·¡¢ÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ÆÃÈÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î£´Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡ØSPY¡ßFAMILY¡Ù¸ø¼°ÌµÎÁ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇºÆ³«Àß¡£Season£±¤«¤éSeason£³ºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇÁ´ÏÃ¤ò½ç¼¡ÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ªTV¥¢¥Ë¥á¡ØSPY¡ßFAMILY¡ÙSeason£³¤Ï¡¢¡ÖABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍËÆüÌë11»þ30Ê¬¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷Ãæ¡£Season£³¤ÎÊüÁ÷´ü´ÖÃæ¤Ï¤º¤Ã¤ÈSeason£±¤«¤éSeason£³ºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇÁ´ÏÃ¤òÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
(C)±óÆ£Ã£ºÈ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦SPY¡ßFAMILYÀ½ºî°Ñ°÷²ñ