インスタントコーヒーの内ぶたシールの適切な切り取り方について、「ブレンディ」「ちょっと贅沢（ぜいたく）な珈琲店」ブランドのドリップコーヒーやインスタントコーヒーなどの製造、販売を手掛ける味の素AGF（東京都渋谷区）が、Xの公式アカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…保存力に大きな差が！」これがインスタントコーヒーの「内ぶたシール」を一部切り取った場合、全部はがした場合の比較画像です！味の素