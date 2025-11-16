大分国際車いすマラソンが16日、大分市で開催され、スイスのマルセル・フグが12回目の優勝を果たしました。 第44回大分国際車いすマラソンには14カ国179人の選手が出場しました。フルマラソンの最も障害が軽いクラスではスタート直後、日本の鈴木と岸澤を含む4人の先頭集団となります。5キロ手前で岸澤が先頭から離されると、10キロ過ぎには鈴木もついていくことができず、中国の羅興伝とスイスのマルセル・フグの一騎打ち