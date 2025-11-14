俳優の高橋克典が13日までにオフィシャルブログを更新。先住猫・ミルリィと子猫・ラヴィの愛らしい姿を“にゃん語”を交えて公開し、 ファンから反響を呼んでいる。 11日、高橋は『こないだのお昼寝』と題してブログを更新。ハートの絵文字をたくさん添えながら「にゃんてかわいい」、「うーにゃわいい」、「これね、コアラのマーチ」、「にゃわいい」とユーモアたっぷりに“にゃん語”でつづり、ふわふわの毛並みとピンクの肉球