高橋克典、愛猫のかわいい姿に“にゃん語”でメロメロ
俳優の高橋克典が13日までにオフィシャルブログを更新。先住猫・ミルリィと子猫・ラヴィの愛らしい姿を“にゃん語”を交えて公開し、 ファンから反響を呼んでいる。
11日、高橋は『こないだのお昼寝』と題してブログを更新。ハートの絵文字をたくさん添えながら「にゃんてかわいい」、「うーにゃわいい」、「これね、コアラのマーチ」、「にゃわいい」とユーモアたっぷりに“にゃん語”でつづり、ふわふわの毛並みとピンクの肉球が愛らしいリラックスしているラヴィの寝姿を公開した。
続けて「で、最近また逃げまくりのミーちゃんはこちら」として、ビンテージ調のランプのそばで寝ているミルリィの写真も披露。「ミーちゃんをまず 可愛がろうとしてるのに逃げまくり。不貞腐れてんのかなぁ。この子は難しい」と笑いを交えながら、ツンデレなミルリィへの想いをつづった。
また、同日更新した『なんか疲れていたので』と題したブログでは、「今日は早くに稽古が終わったので昼寝した」とつづり、リラックス出来たことを報告した高橋。ラヴィのドアップショットとともに「おはよ」とつづり、ブログを締めくくった。
シンプルながらも穏やかな日常を切り取った２つのブログにファンから「後ろ足ピーンって可愛い寝方」、「やられた〜！ピンクの肉球は反則ニャン」、「めっちゃ可愛い」、「癒しのお写真ありがとうございます」、「まだまだ赤ちゃんの可愛らしさでちゅね」、「無防備に寝んねしている姿が堪らなく愛おしい」、「女の子はとってもツンデレ」、「癒されますね」、「素敵」、「雌猫は、気まぐれで、ツンデレですよ〜」、「最高に幸せ」、「まぁ可愛いすぎてたまらん」、「いつまでも，眺めていたい」、「寝起きもかわいいにゃあー」などの声が寄せられている。
