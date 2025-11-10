フリーランドが婚約を報告ドジャースのアレックス・フリーランド内野手は8日（日本時間9日）、自身のインスタグラムを更新。パートナーに指輪を渡し、キスをする写真と共に婚約したことを報告した。SNSでは祝福が殺到している。24歳のフリーランドは2022年のドラフト3巡目（全体105位）でドジャース入り。MLB公式サイトのプロスペクトランキングで球団4位に入る若手有望株で、7月30日（同31日）のレッズ戦でメジャーデビューを