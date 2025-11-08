ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 吹き矢でクマ捕獲…岩手・盛岡市の対策方針発表に「何時代だよ」ツッ… クマ（動物） 時事ニュース ゴシップ 岩手県 週刊女性PRIME 吹き矢でクマ捕獲…岩手・盛岡市の対策方針発表に「何時代だよ」ツッコミが 2025年11月8日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 岩手県盛岡市が麻酔薬を塗った吹き矢でクマを捕獲できる人材育成方針を発表 ネットでは「何時代だよ」といった驚きや懸念の声が相次いだ ただし麻酔薬の調合は限られた職種しかできず、対象は獣医師だという 記事を読む おすすめ記事 「恋愛感情はなかった」 数回にわたり交番勤務中に性行為 神奈川県警、署員２人懲戒処分 投書で発覚 2025年11月7日 21時50分 テレ朝「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」 ユニコーン役の今森茉耶の降板発表「20歳未満での飲酒行為」 2025年11月8日 13時57分 26年前の名古屋主婦殺害、安福久美子容疑者は被害女性の夫不在の日を把握か 5カ月前のOB会で「週末も出勤」と会話…事件は土曜に発生 2025年11月6日 12時6分 「家族ごと殺すぞ」教諭に暴行し脅迫か 15歳男子中学生が逮捕 授業を抜け出し遊んでいたところ注意され逆上=静岡県警 2025年11月7日 21時14分 「イチャモンつけたいだけ」山本太郎氏 参院で「秋の叙勲」めぐり高市首相を追及も…あっさり“論破”されSNS呆れ声 2025年11月7日 19時35分