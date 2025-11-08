6日、森保一監督率いる日本代表は11月ラウンド（14日のガーナ戦=豊田、18日のボリビア戦=国立）の代表メンバーを発表。新顔は3選手。中でもA代表に定着する可能性が一番高いのが、シントトロイデン所属の24歳GK小久保玲央ブライアンだろう。森保J正GK鈴木彩艶は移籍金70億円まで市場価値高騰！“ベストなタイミング”を識者指摘ナイジェリア人の父と日本人の母との間に生まれ、身長193センチ・体重85キロの偉丈夫。2024年夏に