ワイルドカードシリーズ第3戦後に起きた誹謗中傷因縁の一戦から誹謗中傷問題が起きてしまった。ヤンキースのキャム・シュリットラー投手が5日（日本時間6日）、自身のX（旧ツイッター）で、ポストシリーズでのレッドソックス戦後にSNSで家族に心ない言葉を浴びせられたことを明かした。レッドソックスの本拠地であるマサチューセッツ州出身のシュリットラーは、ヤンキースがワイルドカードシリーズ突破を決めた第3戦に先発し、