早くもジャイアンツが獲得ドジャースは6日（日本時間7日）、ジャスティン・ディーン外野手を40人枠から外すアウトライトとしたと発表。直後にジャイアンツがクレーム（指名）したことを発表した。ディーンは28歳にして今季メジャー初昇格。2打席しか立っていないものの、18試合に出場。終盤の守備固め、代走として起用された。負ければ終わりのワールドシリーズ第6戦では、2点リードの9回の守備でバージャーの打球が中堅フェ