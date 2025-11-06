牛丼チェーンの「吉野家」（東京都中央区）が、冬のメニューが10％オフになるキャンペーン「牛すき祭」を、11月6日から期間限定で実施しています。【画像】「えっ…お得じゃん……！」→これが「牛すき祭」で《10％オフ》になる対象メニューです！（一覧）11月25日までの期間限定同キャンペーンは、冬季限定の商品「牛すき鍋膳」をはじめ、「牛すき丼」や「とんこつ醤油（しょうゆ）牛鍋膳」など対象商品を税込価格から10％オ