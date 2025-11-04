追いきれないほど多くの情報が飛び交っている現代。自身の健康のために「何を選べばいいのか」「何を信じればいいのか」と、迷ってしまう人も多いのではないでしょうか。そんなときに、皆さんの道しるべとなってくれるかもしれないのが、書籍『小さな町の精神科の名医が教えるメンタルを強くする生活習慣』。鳥取県米子市で地域に根差した精神科医として数多くの患者を診てきた飯塚 浩氏が、「心と体を支える循環」を回復させ