いつも家がきれいな人は、部屋のインテリアはもちろん、玄関のレイアウトもすてき。ここでは暮らし上手な4人に「玄関のこだわりや工夫」をお聞きしました。1：色をドアとそろえた低い棚で圧迫感のない玄関にレトロなお部屋がYoutubeで好評な森の灯台さん。【写真】好きなものだけ飾ったディスプレーボード「玄関の扉の色に近い落ち着いた色の棚を置いたら、壁の白が際立ってすっきり見えるようになりました」（森の灯台さん）動物